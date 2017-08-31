Представители региональной комиссии по помилованию посетили оленегорскую колонию-поселение

В ходе визита заместитель председателя региональной комиссии по помилованию Виктор Минаков совместно с помощником начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Борисом Черновым провели личные беседы с двумя осуждёнными, подавшими ходатайства на помилование.

Также они изучили пакет документов, подготовленных ещё тремя осуждёнными, планирующими в скором времени обратиться с прошением в областную комиссию по помилованию.

В целях общественного контроля за местами лишения свободы во время визита были посещены помещения карантина, промышленная зона и общежитие учреждения. Особое внимание было уделено коммунально-бытовым условиям проживания женщин.

Состоялся приём осуждённых по личным вопросам. Всем заинтересованным лицам был разъяснен порядок обращения в региональную комиссию по вопросам помилования, даны консультации в зависимости от конкретно каждого случая.

В ближайшие дни подобный визит состоится в колонию-поселение №20 посёлка Зеленоборский.



/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /