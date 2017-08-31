Более 400 осуждённых приступят к освоению различных специальностей в профучилищах при колониях Мурманской области

Получение осужденными профессии в местах лишения свободы - это один из важнейших шагов на пути их адаптации к жизни на свободе. Для этой цели при исправительных учреждениях Мурманской области действуют 4 профессиональных училища и их филиалы.

Ежегодно около 700 осуждённых осваивают различные рабочие специальности.

В новом учебном году осужденные пройдут обучение по 2 программам среднего профессионального образования и по 10 программам профессионального обучения, востребованным как в центрах трудовой адаптации осуждённых исправительных учреждений, так и на рынке труда Мурманской области.

В профучилищах осуществлены косметические ремонты учебных классов, приобретено новое промышленное оборудование, обновлена учебно – методическая литература и наглядные пособия. Педагогическим составом разработаны и утверждены рабочие учебные планы и программы по профилям обучения. Профессиональные образовательные учреждения при исправительных колониях готовы принять первые группы обучающихся.



/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /