Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.08.2017 13:00

Более 400 осуждённых приступят к освоению различных специальностей в профучилищах при колониях Мурманской области

Получение осужденными профессии в местах лишения свободы - это один из важнейших шагов на пути их адаптации  к жизни на свободе. Для этой цели при исправительных учреждениях Мурманской области действуют 4 профессиональных училища и их филиалы.
Ежегодно около 700 осуждённых осваивают различные рабочие специальности.
В новом учебном году осужденные пройдут обучение по 2 программам среднего профессионального образования и по 10 программам профессионального обучения, востребованным как в центрах трудовой адаптации осуждённых исправительных учреждений, так и на рынке труда Мурманской области.
В профучилищах осуществлены косметические ремонты учебных классов, приобретено новое промышленное оборудование, обновлена учебно – методическая литература и наглядные пособия. Педагогическим составом разработаны и утверждены рабочие учебные планы и программы по профилям обучения. Профессиональные образовательные учреждения при исправительных колониях готовы принять первые группы обучающихся.

/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.73
Евро = 70.2
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.