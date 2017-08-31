За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.



30 августа 2017 года в 11 часов 55 минут на 1 км автодороги «23км - Расвумчоррский рудник», Кировского района водитель, управляя автомобилем «Вольво» допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет по ходу движения. В результате происшествия 54-летний мужчина обслужен амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2216 нарушений Правил дорожного движения.



48 нарушений допущено пешеходами, 13 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.



Выявлено 4 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1843 нарушения ПДД. 3 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 33 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



