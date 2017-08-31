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31.08.2017 12:10

Мурманская областная научная библиотека приглашает на День знаний

2 сентября Мурманская областная научная библиотека приглашает старшеклассников, студентов, преподавателей и родителей  на День знаний.
Для всех желающих будут проведены экскурсии по библиотеке,  на которых  специалисты расскажут о возможностях главного информационного центра региона, а также покажут необычные арт-объекты библиотеки. Посетителей ждет неформальная краеведческая экскурсия  «Посмотри на город сверху», которая позволит с необычного ракурса увидеть городские достопримечательности и узнать интересные факты из их истории.
Специалисты расскажут об услугах библиотеки, в том числе о тех, которые можно получить удалено через сайт. Все желающие смогут обучиться поиску в электронном каталоге и электронных библиотечных системах, узнать о возможностях электронного абонемента и цифровой библиотеки «Кольский Север».
Познавательная программа  «В мире заповедной природы» познакомит с изданиями о природных объектах и экологии нашего региона, фотовыставкой «Особо охраняемые природные территории Мурманской области», вопросами экологической викторины.
В отделах и залах  библиотеки будут работать выставки изданий, посвященные среднему и высшему образованию, значимым историческим датам, фотовыставки и выставка творческих работ студии  «Артишок».
Приятным сюрпризом для участников Дня знаний станут буклеты и брошюры о культуре, искусстве и традициях зарубежных стран, которые можно будет получить в подарок.

/Отдел информационного обслуживания МГОУНБ/
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