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31.08.2017 10:30

В Мурманской области пройдут Фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче» и масштабная социальная кампания по пропаганде энергоэффективности

Заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» и социальной кампании по пропаганде энергоэффективности в Мурманской области. Цель мероприятий – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения, рост солидарности в обществе.

С сентября по ноябрь в Мурманской области пройдет масштабная социальная кампания по пропаганде энергосбережения. Инициатором кампании выступило Минэнерго России, акцию поддержали 77 субъектов Российской Федерации, в их числе и Мурманская область. В рамках социальной кампании в регионе будут проведены областной конкурс детских рисунков «Энергия нашей жизни», региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#Вместе ярче», дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса и различных отраслей промышленности, уроки по теме энергосбережения для детей. Сквозным мероприятием кампании является акция по подписанию личных деклараций о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России, а также петиции в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение.

Основным и самым ярким мероприятием кампании станет Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», который пройдет 15 сентября на базе центра дополнительного образования «Лапландия» (г.Мурманск, пр.Героев-североморцев, 2). Программа Фестиваля в текущем году обещает быть очень разнообразной и насыщенной. В нее включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флеш-моб и многое другое. Среди партнеров мероприятия – филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», Мурманское региональное отделение Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон», Информационный центр по атомной энергии Мурманска.

Официальный сайт мероприятия: http://вместеярче.рф/.
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