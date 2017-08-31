"Комфортная городская среда" В Заполярье подвели промежуточные итоги программы

Светлана Деменева.

Промежуточные итоги работы программы "Городская среда" подвели на встрече с журналистами в мурманском региональном отделении партии "Единая Россия". Проект, на который выделено 20 миллиардов рублей, был принят по инициативе фракции в Государственной Думе. Программа начала работать, во многих муниципалитетах области идет обустройство территорий. Постоянный контроль за расходованием средств ведут как в правительстве региона, так и партийные и общественные структуры - в том числе ОНФ. По инициативе активных граждан в регионе будут отремонтированы 65 дворовых территорий и 29 общественных мест.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "В целом, на тех территориях, где я был, люди вели довольно активные обсуждения. Представьте себе, если некоторые дворовые территории - чего греха таить, я был в Мончегорске, Никеле, Ревде, Заполярном - как дома построили, так эти дворовые территории там и не менялись. Обычной денег на что только хватает - дороги, освещение".

Бюджет на 2018 год еще не сформирован. Любой дом, который проведет общее собрание и захочет принять участие в программе - обязательно будет в нее включен. Планируется, что "Городская среда" будет работать до 2022 года. Не очень пока понятная ситуация в военных городках и гарнизонах. Ведь там собственник - Министерство обороны. Вопрос решается - как решается и на территориях, где количество жителей меньше тысячи человек.

Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Были определенные опасения за 7 контрактов, которые 10 дней назад еще не состоялись. Но благодаря Сергею Михайловичу - он в телефонном режиме, в течение трех минут данные вопросы решил. И все главы администраций отчитались, что будет выполнено все до конца года".









