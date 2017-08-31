Ход реализации ремонта в медучреждениях Ковдора проверил профильный министр Валерий Перетрухин

Артем Дашевский.

Масштабная программа стартовала в 2014 году. Многое уже сделано, но и многое предстоит. В преддверии первого сентября здесь открыли новую входную группу во взрослой поликлинике. Светлый просторный холл, удобная мебель, но главное - реализован проект "Доброжелательная регистратура". Теперь каждый может беспрепятственно, буквально за несколько секунд, записаться на прием к терапевту или любому узкому специалисту.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Капитальный ремонт поликлиники, который не делался 1979 года. С момента постройки этого здания. Тут будет поменяно все и вентиляция, и окна, и входная группа. И новая регистратура, и электроснабжение. Все полностью коммуникации будут новые".

Завершить работу в поликлинике планируют через год. И наступит очередь стационара. Он так же нуждается в глобальной реконструкции. В планах заменить все сети и коммуникации, чтобы лечебное заведение соответствовало всем сегодняшнем стандартам. Уже разработан весь портфель проектно-сметной документации. Он уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Решение отправлено в Минстрой.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Я думаю на следующий год этим вопросом мы тоже будем заниматься и будут проводиться конкурсные процедуры, чтобы ремонтировать и стационар уже. Всё, что задумано, все, что у нас здесь есть в планах, мы все здесь делаем, в соответствии с тем финансирование, которое нам выделяется".







