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31.08.2017 12:40

В Оленегорске в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве

Прокуратурой г. Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Александра М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
По версии органа предварительного расследования М. в ночь с 14 на 15 марта 2017 года, находясь в квартире у знакомого, после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов, от которых последний упал на пол. Далее обвиняемый с целью причинения смерти подошел к потерпевшему, лежащему животом вниз, и, удерживая рукой голову последнего, совершил ножом хозяйственно-бытового назначения не менее пяти давяще-скользящих воздействий по шее.
В результате указанных умышленных действий обвиняемого потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых последний через непродолжительное время скончался на месте преступления.
Прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными и в полном объеме подтверждающими вину М. в совершении преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу.
В случае, если судом вина М. будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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