Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Полярного ЗАТО Александровск на исполнении находилось 20 исполнительных производств, возбужденных в отношении жительницы города о взыскании с нее задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму 10,5 тысяч рублей.

Женщина убыла в Московскую область на постоянное место жительства, не известила ГИБДД о смене места жительства.

В ходе исполнительных действий судебным приставом было установлено место получения дохода должника в Московской области. Судебным приставом направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату по месту работы должника.

Женщина была крайне удивлена произведенными удержаниями из зарплаты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.





/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/