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31.08.2017 10:20

ФИПИ пополнил открытый банк ЕГЭ заданиями 2017 года

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) завершил обновление открытого банка заданий единого государственного экзамена по 14 учебным предметам. В открытом банке было размещено более 2,1 тысячи реальных заданий ЕГЭ с кратким ответом и развернутым ответом, которые использовались в контрольных измерительных материалах (КИМ) 2017 года.

Открытый банк заданий ЕГЭ был создан в 2013 году, чтобы выпускники имели возможность потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, составить представление об уровне их сложности. На сегодняшний день он содержит более 40 тысяч актуальных заданий.

Задания открытого банка могут быть использованы как в рамках школьных уроков, так и при самостоятельной подготовке к сдаче ЕГЭ. Открытая публикация материалов ЕГЭ также призвана защитить школьников от мошенничества в социальных сетях и на сайтах, когда под видом КИМ предлагаются экзаменационные материалы прошлых лет и задания из открытого банка данных.

Ранее ФИПИ были опубликованы проекты документов, регламентирующих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2018 года, и методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2017. Публикация этих материалов также призвана помочь выпускникам и их учителям в подготовке к успешной сдаче экзаменов.

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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