Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.08.2017 10:10

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения мужчины

В полицию Мурманска из медицинского учреждения поступило сообщение о вызове в общежитие по ул. Свердлова скорой медицинской помощи.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что в процессе совместного распития спиртных напитков 49-летний ранее судимый гражданин без определенного места жительства в ходе конфликта ударил ножом в грудь, предплечье и бедро своего знакомого – хозяина комнаты 1966 года рождения . Потерпевший был госпитализирован.
Полицейские на месте задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Злоумышленник признался в совершенном деянии.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание за данное преступление, предусмотренное законодательством – лишение свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.73
Евро = 70.2
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.