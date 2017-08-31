В День знаний мурманских школьников угостят мороженым

1 сентября на площади Пять Углов пройдет традиционный праздник «Мурманск - город сладкоежек», посвященный Дню знаний.



В 13 часов на главной сцене возьмет старт большой веселый детский праздник с сюрпризами, конкурсами, песнями, розыгрышами и, конечно же, вкусным мороженым.



Здесь же развернется захватывающее театрализованное представление. Творческие коллективы заполярной столицы подарят гостям праздника свои лучшие номера.



Вокруг основной сцены будут организованы игровые интерактивные зоны. Здесь каждый сможет попробовать свои силы в конкурсах рисунков, стихов и других увлекательных играх. Особое праздничное настроение создаст фейерверк из воздушных шаров, а самых стойких ждут танцевально-спортивный марафон и дискотека.





/Администрация города Мурманска/



