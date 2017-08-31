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31.08.2017 09:40

В Полярном ЗАТО Александровск прошла акция для пешеходов «Безопасный переход!»

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход», которое проводится на территории ЗАТО Александровск с 28 августа  по 11 сентября 2017 года, а так же в рамках проведения второго этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети!», в г. Полярный проведена пропагандистская акция под названием «Безопасный переход!»
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения при пересечении приезжей части.
Место для проведения акции было выбрано не случайно. Им оказался перекресток дорог улиц Гагарина, Душенова и Советская в г. Полярный, на котором в начале августа текущего года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.
Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что такая акция привлечет внимание населения к проблеме безопасности дорожного движения и напомнит всем его участникам правило: взаимоуважение на дороге – залог безопасности.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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