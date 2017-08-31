Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.08.2017 09:25

Плановые отключения в Мурманске на 31 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 августа.

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
09.00 – 24.00 пр. Героев-североморцев, 3 к1, 3 к2, 5 к1, 5 к2, 5 к3, 7 к1, 7 к2, 9 к1, 9 к2, 9 к3, 11 к1, 11 к2, 13, 15, 15 к1, 15 к2, 17/1, 17 к1, 17 к2, 19

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


/Администрация города Мурманска/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.73
Евро = 70.2
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.