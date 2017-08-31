Плановые отключения в Мурманске на 31 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 августа.



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 – 24.00 пр. Героев-североморцев, 3 к1, 3 к2, 5 к1, 5 к2, 5 к3, 7 к1, 7 к2, 9 к1, 9 к2, 9 к3, 11 к1, 11 к2, 13, 15, 15 к1, 15 к2, 17/1, 17 к1, 17 к2, 19



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/Администрация города Мурманска/



