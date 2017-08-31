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31.08.2017 09:18

Экспедиция на остров Виктория. Клуб "Русский Робинзон" под флагом РГО стартует из Мурманска через месяц

Светлана Деменева.

Под флагом Русского географического общества и клуба "Русский Робинзон" ровно через месяц стартует из Мурманска радиоэкспедиция. Наши земляки радиолюбители на яхте "Аврора" возьмут курс на остров Виктория - последний "нерадиооткрытый" в РФ. Необитаемый арктический остров расположен между архипелагами Земля Франца Иосифа и Шпицберген. Длиной около 5 км, шириной 2,5 км, большую часть территории занимает ледниковый купол высотой до 150 м. Виктория - самая северо-западная территория России - получит свою радиоволну.
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