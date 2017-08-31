В четырех детских садах Апатитов объявлен карантин по энтеровирусной инфекции

Артем Дашевский.

Всего в городе зафиксировано 11 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре отмечают - такой подъем заболеваемости обычно носит сезонный характер и зачастую связано это с массовым возвращением из отпусков. Надзорное ведомство выпустило постановление об усиление мер профилактики. Уже провели анализы питьевой воды в наукограде. К ней претензий нет. Очевидно, что инфекция распространяется контактно-бытовым путем. И здесь необходимо соблюдать элементарные меры профилактики и гигиены. Тогда заболевания можно избежать.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Мурманской области Сергей Тареев: "Та инфекция, которая регистрируется и с которой мы имеем дело, она знакома врачам, лечебной сети. Она оценивалась и отслеживается на сегодняшний день и ранее нашей службой. В Кировске ситуация стабильная, надо сказать, что даже регистрации каких-то единичных случаев не имеется".





