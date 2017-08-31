Артем Дашевский, Татьяна Нестерова.

В Мурманском аэропорту появился новый перевозчик. Но давний партнер воздушной гавани Заполярья. В областной центр начала выполнять собственные регулярные рейсы по маршруту Москва-Мурманск-Москва третья по величине в стране авиакомпания. Раньше она уже летала в Мурманск, но в связи с заменой парка присутствие на Кольском Севере пришлось сократить. Расписание подобрано таким образом, чтобы пассажиры из Мурманска оказывались в московском аэропорту Домодедово, как говорится, перед утренним разлетом. Для северян теперь доступны сотни направлений на внутренних и международных линиях.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин: "Аэропорт "Мурманск" плотно работает с авиакомпаниями - с точки зрения новых в аэропорт. В том числе и правительство Мурманской области взаимодействует с авиакомпаниями, чтобы привлечь их в регион".





