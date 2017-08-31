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31.08.2017 08:54

В Кандалакше возрождают старые добрые традиции. В центре города торжественно открыли Доску почета

Татьяна Нестерова.

На почетном месте - 10 фотографий северян, чей труд вызывает уважение земляков, вносит весомый вклад в развитие и процветание Кандалакшского района. Каждый год Доска почета будет обновляться. Каждый человек, независимо от возраста и места работы - может быть удостоен внимания и уважения земляков за профессионализм и стать героем дня.
Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "Я поздравляю вас с тем, что вы стали первыми жителями города и района, открывшие эту славную традицию".
Директор Княжегубского рыбоводного завода Мурманского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Елена Александровна Колосова: "Я очень рада, что людей начинают чествовать, людей начинают помнить, к людям уважительно относятся, это было забыто. Вот я, например, счастлива".
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