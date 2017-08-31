Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин проверил ремонтные работы в медучреждениях Ковдора

Артем Дашевский.

Профильный министр Валерий Перетрухин в ходе рабочей поездки в Ковдор проверил ремонтные работы в медучреждениях города. Масштабная программа стартовала в 2014 году. Многое уже сделано, но многое еще предстоит. В преддверии первого сентября - готова входная группа в поликлинике. Светлый просторный холл, удобная мебель, но главное - реализован проект "Доброжелательная регистратура". Теперь каждый может беспрепятственно записаться на прием к терапевту или любому узкому специалисту. Очереди "на ногах" сменили электронные.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Капитальный ремонт поликлиники, который не делался 1979 года. С момента постройки этого здания. Тут будет поменяно все и вентиляция, и окна, и входная группа. И новая регистратура, и электроснабжение. Все полностью коммуникации будут новые".





