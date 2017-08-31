В Мурманске стартовал 48-й чемпионат по пожарно-прикладному спорту

Татьяна Нестерова.

Новости спорта - пожарно-прикладного. В Мурманске в 48 раз прошел открытый лично-командный чемпионат государственной противопожарной службы и Первенство Мурманского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. 10 команд из городов и районов области. Четыре вида состязаний - 100-метровая полоса с препятствиями, пожарная эстафета, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание. Участники соревнований, показавшие профессиональное и спортивное мастерство, получили памятные дипломы и награды.





