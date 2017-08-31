Гидрографическое судно "Сенеж" Северного флота вышло в очередную арктическую экспедицию

Юлия Палеева.

Гидрографическое судно "Сенеж" Северного флота вышло в Баренцево море и взяло курс на северо-восток, приступив к очередной серии научно-практических исследований Арктики. Экспедиция продлится несколько недель, пока позволяет северная погода и ледовая обстановка. Ученым предстоит выполнить большой комплекс мероприятий по изучению мало обследованных районов. Североморцы соберут новые сведения для корректуры морских карт, руководств и пособий для плаваний. Предстоит военно-историческая работа, в том числе поиск следов и артефактов, оставшихся от первых экспедиций в Арктику.





