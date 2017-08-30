Елена Белкина.

Для тех, кто не хочет уезжать из родного села. Жителям нового дома в Териберке в торжественной обстановке вручены ключи от квартир.

Яркому новому дому - первому, построенному в Териберке за долгие годы - рады все. Одиннадцатиклассник Игорь Берновский следил за его рождением с самого начала, работал на стройке, теперь с удовольствием приветствует новоселов.

Игорь Берновский: "Я помогал в его строительстве, работал разнорабочим - небольшие несложные работы. Хороший дом, я бы даже пожил в нем, но мне ключи от него не дадут, к сожалению".

Ключи от новых квартир по программе переселения, действующей в поселке с 2014 года, получают 63 семьи. За это время более 200 териберчан смогли переехать в комфортабельное жилье, возведенное для них в Коле. Дом на Пионерской построен для тех, кто родное село покидать не захотел.

У семьи Лидии Сергеевны Бутусовой в Териберке подрастает уже пятое поколение. Сама она с мужем и сыном переезжает из полуразрушенной "деревяшки" и впервые в жизни сможет насладиться современными удобствами.

Лидия Сергеевна Бутусова: "Теперь радость, конечно, что в новой квартире, в каменном доме, при ванне. Очень нравится, конечно".

Построен энергоэффективный дом по принципу софинансирования. 105,5 миллионов выделил областной бюджет и 79 миллионов - федеральный. Все квартиры обеспечены приборами учета, есть тепловой пункт с погодным регулированием., установлены электрические батареи. Немаловажный вопрос - выдержит ли энергонагрузку сам дом и система энергоснабжения села?

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Да, этот дом потянет. При этом, не буду скрывать, в целом у нас как были, так и остаются проблемы по надежности электроснабжения всего села Териберка. И мы кое-что уже в этом году сделали по повышению надежности Териберки".

Областные власти вместе с "Колэнерго" готовят инвестиционную программу по модернизации энергоснабжения поселка. Териберка возрождается, появляются новые производства, уже поданы заявки на их техническое присоединение. Внутри поселка в этом году впервые заасфальтированы дороги, проводятся работы по благоустройству и уборке мусора.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Самая огромная работа это снос, утилизация 33 строений - это и аварийные, это и ветхие дома. Я думаю, что 3 года - мы ставим себе задачу - мы снесем и приведем Териберку в порядок".

В следующем году здесь, на берегу Северного Ледовитого океана, планируют начать капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, провести уличное освещение, соединить дорогу от старой Териберки до Лодейного.



