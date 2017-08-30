Площадка для международного сотрудничества. В ямальской Сабетте сегодня большой разговор о будущем арктических проектов

Елена Белкина.

В ямальской Сабетте проходит VII международная встреча представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей, научной общественности, руководителей крупнейших корпораций. На полуострове заканчивается строительство завода по производству сжиженного газа. Один из главных вопросов - повышение роли Севморпути и доставка голубого топлива на мировые рынки. Для этого Россия строит 3 новых атомных ледокола. Но для надежной поставки углеводородов, считает участник форума, глава "Атомфлота" Вячеслав Рукша, уже сегодня надо начинать строить более мощный атомоход нового проекта "Лидер".

Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша: "Я считаю, что та ниша,которая сейчас появляется и будет только расширяться - это ниша сжиженного газа, особенно на азиатско-тихоокеанском рынке, она требует, бесспорно, строительства более мощного ледокольного флота, потому что те 3 ледокола класса ЛК-60 и оставшийся "50 лет Победы", они у нас обоснованы под те проекты, которые идут в Карском море".

3 ледокола класса ЛК-60 будут работать на Ямал-СПГ, Новопортовском нефтяном, Таймырском угольном месторождениях, а также в устье Енисея для "Норникеля". Но их скорость - до 5 узлов - невыгодна для регулярных коммерческих рейсов. В отличие от "Лидера", предназначенного для ломки четырехметровых льдов, и развивающего до 14 узлов. И таких атомоходов нужно 2-3. Чтобы не упустить азиатский рынок газа, России нужно принимать решение уже сейчас.





