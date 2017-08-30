Проект "Доброжелательная регистратура". Как изменится подход к поликлинической помощи в Апатитах и Кировске?

Артем Дашевский.

В Апатитско-Кировской центральной городской больнице завершен первый этап внедрения медицинской электронной системы. Во взрослых поликлиниках теперь заработала электронная очередь.

Светло, просторно. Вокруг приятные глазу зеленые тона. Когда здесь был такой ремонт, уже и не вспомнить. Взрослая поликлиника Апатитов обслуживает больше сорока тысяч человек. В прошлом теперь остались очереди и нервотрепка у окна регистратуры.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Всё продумано, всё организовано. Уже нет самого главного нашего святилища - не участвует в процессе пациент. Регистратура, бумажный носитель".

Записаться на прием к любому специалисту можно за несколько секунд. Выбрать удобные для себя время и день. Пожилым и маломобильным гражданам помогут администраторы.

Администратор Оксана Спиридонова: "Это легче и для людей, и для нас, естественно".

Доброжелательная регистратура - это новое лицо поликлинической помощи в Заполярье. По Северо-Западу Мурманская область в плане внедрения инновационных технологий в медицине конкурирует только с Санкт-Петербургом.

Как и в соседних Апатитах, в Кировске завершен первый этап внедрения медицинской информационной системы. Здесь так же заработала электронная очередь. Лето для тестового режима работы выбрано не случайно. По традиции в три летних месяца количество пациентов значительно снижается, что позволило избежать больших очередей в случае возможного сбоя системы.

Первый шаг сделан. Платформа для медицинской информсистемы разработана российскими IT-специалистами. И сегодня она открывает большие возможности. Например, оперативный обмен данными и развитие телемедицины.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин: "Отрадно то, что Мурманская область - один из первых субъектов, кто начал реализовывать проект "Бережливая регистратура в подведомственных учреждениях".

И. о. заведующей поликлиники г. Апатиты Оксана Игнатьева: "Я не могу судить сейчас еще работу в целом регистратуры, но все, что сделано, все, что запланировано, я считаю, что это будет здорово".

В этом году во многих поликлиниках Мурманской области реализован проект "Доброжелательная регистратура". В 2018 эта работа продолжится.







