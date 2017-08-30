Свыше 500 тон пикши и трески. В мурманский морской рыбный порт с полным грузом пришёл траулер "Печора"

Андрей Зайцев.

В мурманский морской рыбный порт пришёл траулер "Печора". На борту полный груз продукции - свыше 500 тон пикши и трески.

Сам по себе заход судна в порт Мурманск, событие, конечно, не уникальное. Но всё дело в том, какой пароход зашёл. В данном случае - траулер "Печора". Не так давно был построен в Турции, но при этом не является незаходным. Случай для современной российской истории рыбопромыслового флота очень редкий.

Никакого ноу-хау, руководство компании из Нарьян-Мара, которому и принадлежит этот красавец, не придумало. Просто удалось справиться с таможенным и налоговым грузом. А это четверть от стоимости траулера. Работали в районе Шпицбергена. Правда, завершение летнего сезона оказалось не таким хлебосольным, как планировали.

Капитан траулера "Печора" Дмитрий Панин: "Обстановка не очень. Погода сопутствовала, но обстановка не очень стабильная, постоянно в поиске. Трал-поиск, трал-поиск".

Такого судна в мире больше нет. Параметры типового проекта уменьшили в длине. От этого чуть сильнее килевая качка, но не более того. Мощность силовой установки - 4 тысячи лошадиных сил - позволяет комфортно работать на Северном бассейне.

Капитан траулера "Печора" Дмитрий Панин: "Новый пароход, во-первых. Новый, есть новый. До этого у меня опыта работы на таких судах не было. Были - вот стоят пароходы, построенные ещё в СССР в 80-е года".

Построили за 18 месяцев, и вот он уже второй год бороздит просторы Мирового океана. Приходилось и привыкать, и учиться. Мощности, производительность увеличены, ручной труд заметно сократился.

Механик-наладчик траулера "Печора" Сергей Губанов: "Здесь уже другие камеры стоят, другое время морозки. Если там стоят горизонтальные - где-то 2,5 часа цикл морозки, то здесь около 1,5 часов. Обработка рыбы идёт быстрее намного. Всё-таки ручной обработки нет. Здесь стоят бадеры".

Выгрузка 500 тонн пикши и трески завершится быстро, и совсем скоро "Печора" вновь уйдёт на промысел.







