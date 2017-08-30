В Мурманске подвели промежуточные итоги работы программы "Городская среда"

Светлана Деменева.

Промежуточные итоги работы программы "Городская среда" подвели на встрече с журналистами в мурманском региональном отделении партии "Единая Россия". Проект, на который выделено 20 миллиардов рублей, был принят по инициативе фракции в Государственной Думе. Программа начала работать во многих муниципалитетах области, идет обустройство территорий. Постоянный контроль за расходованием средств ведут как в правительстве региона, так и партийные и общественные структуры - в том числе, ОНФ. По инициативе активных граждан, в регионе будут отремонтированы 65 дворовых территорий и 29 общественных мест.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "В целом, на тех территориях, где я был, люди вели довольно активные обсуждения. Представьте себе, если некоторые дворовые территории - чего греха таить, я был в Мончегорске, Никеле, Ревде, Заполярном - как дома построили, так эти дворовые территории там и не менялись. Обычной денег на что только хватает - дороги, освещение".







