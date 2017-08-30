Совместный проект Мурманского морского торгового порта и Октябрьской железной дороги сегодня начал свою работу в Заполярье

Светлана Деменева.

Запущен первый грузовой состав по реконструированному участку железнодорожной станции Мурманск.

Как только по этому участку проехал первый поезд - все, кто собрался, жмут друг другу руки. Уникальный проект заработал. Он появился три года назад. Объединили усилия и деньги две крупные компании в регионе - Мурманский морской торговый порт и Октябрьская железная дорога.

Совместные инвестиции вложены в реконструкцию южной горловины станции Мурманск. Новые полотно, освещение, стрелочные переводы, контактные сети, дренажная система и ливневые стоки. Все это позволит значительно сократить и время обработки грузов, и саму систему формирования грузовых составов.

Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Морской торговый порт, в котором грузоперевалка на 99 процентов связана с поставкой груза железнодорожным составом, не может работать без железной дороги и эффективной работы жд-станции. Начиная с 2012 года, мы основные усилия направили на синхронизацию и координацию деятельности между морским торговым портом и Октябрьской железной дорогой".

Простой вагонов на станции значительно должен сократиться. Это раньше можно было либо формировать состав, либо производить его подачу-уборку. Сегодня операции разведены.

Первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги Михаил Глазков: "Пропускная способность станции Мурманск составляла 22 поезда в сутки. Сегодня, завершив строительство, мы получаем 26 пар поездов в сутки, мы получаем параллельность маршрутов приема и отправлений, и удлинение станционных путей".

На церемонии запуска проекта - представители крупнейшей в России угледобывающей компании СУЭК. Она же и является и крупнейшим грузоотправителем. Заинтересованность в проекте - напрямую.

Директор по железнодорожным перевозкам компании СУЭК Илья Ястребов: "Мы видим для себя, безусловно - это отправление и прибытие без остановки, отправление полносоставных поездов, которые идут на Кузбасс - 100 вагонников и более. Это повышает весь процесс эффективности".

Этот проект по реконструкции участка лишь один из эпизодов долгосрочной программы взаимного сотрудничества между Мурманским морским торговым портом и Октябрьской железной дорогой.







