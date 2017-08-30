Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.08.2017 18:20

До большого старта - чуть больше 10 дней. Какая награда ждет лучшего легкоотлета фестиваля "Гольфстрим"?

Наталия Бурдина.

Участники "Гольфстрима" продолжают готовиться к соревнованиям. До старта фестиваля осталось чуть больше 10 дней. Очередная тренировка прошла у конькобежцев. Для воспитанников спортшколы №4 ее организовали в сквере на площади Пять Углов. 9 сентября ребята проедут на роликах 1611 метров по Кольскому мосту. Легкоатлеты-профессионалы примут участие в отдельном пробеге на скорость. Победителям награда - 100 тысяч рублей.
Заведующий отделением конькобежного спорта МАУ СШОР № 4 г. Мурманска Евгений Жиганов: "Само собой, участвовать тоже буду. За мной, как никак, большая команда. Готовились все лето. Выезжали в Сортавалу, в Челябинске катались на роликах, хотим попытать свои силы и попробовать себя".
Тренируются и юные велосипедисты. Они тоже готовы покорить "Гольфстрим". Напомним, в программе фестиваля - соревнования по 14 видам спорта. Впервые состоится автокросс. Заявки на участие в заплыве через залив уже подали многие именитые иностранные спортсмены. Всем, кто выйдет на старт массового забега через мост, вручат футболки. Что касается парковки, то она будет организована вдоль прибрежной дороги. И оттуда до моста придется идти пешком. Зато спецавтобусы довезут мурманчан от Дворца спорта до места - причем, бесплатно. Как отмечают организаторы фестиваля, все основные вопросы проведения "Гольфстрима" решены.
Председатель комитета по физической культуре администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Определена развлекательная программа. Она начнется под мостом в 14 часов и начнут ее воины-североморцы с показательных выступлений. В 16 часов начинается песенно-танцевальный блок. Его открывает питерская певица Юлия Михальчик. Выступление лучших мурманских коллективов и групп из Санкт-Петербурга также запланированы на фестивале".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.53
Евро = 70.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.