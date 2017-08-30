Старшеклассники полярнинской гимназии примут участие во Всероссийском открытом уроке профессиональной навигации «Проектория»

1 сентября в рамках V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», организуемого Министерством образования и науки РФ в Ярославле, состоится Всероссийский открытый урок профессиональной навигации «Проектория». Урок пройдет в режиме открытой интернет-трансляции.



О перспективах развития ведущих отраслей экономики России ребятам расскажут президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Олег Бударгин, председатель Совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик, генеральный директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» Ян Новиков.



Мурманскую область на Всероссийском открытом уроке представят старшеклассники полярнинской гимназии. Ребята, как и школьники из еще 24 субъектов страны, смогут задать лекторам свои вопросы в режиме онлайн.



Все желающие старшеклассники, классы и аудитории школ также могут подключиться к Всероссийскому открытому уроку с персональных компьютеров или гаджетов на главой странице проекта, а также в группах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Предварительная регистрация не требуется.



В ходе открытого урока состоится онлайн-голосование «Россия, устремленная в будущее» – ребята смогут выбрать, с каким из 12 представленных крупнейших проектов, призванных обеспечить качественный рывок в развитии России, они хотели бы связать свою профессиональную карьеру.



Программа Всероссийского открытого урока профессиональной навигации «Проектория», инструкция по подключению и описание проектов для голосования представлены на сайте министерства образования и науки Мурманской области.





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