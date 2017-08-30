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30.08.2017 16:10

В мурманский морской рыбный порт пришёл траулер "Печора"

Артем Дашевский.

На борту - полный груз продукции. Свыше пятисот тон пикши и трески. "Печора" не так давно был построен в Турции, но при этом не является незаходным. Случай для современной российской истории рыбопромыслового флота очень редкий. Компании из Нарьян-Мара, которой и принадлежит судно, удалось справиться с таможенным и налоговым грузами. А это четверть от стоимости траулера.
Капитан траулера "Печора"  Дмитрий Панин: "Новый пароход, во-первых. До этого у меня опыта работы на таких судах не было. Были - вот стоят пароходы, построенные ещё в СССР, в 80-е года".
Такого судна в мире больше нет. Параметры типового проекта уменьшили в длину. От этого чуть сильнее килевая качка, но не более того. Мощность силовой установки - 4 тысячи лошадиных сил - позволяет комфортно работать на северном бассейне. Построили  Печору за 18 месяцев и вот он уже второй год бороздит просторы Мирового океана. Мощности и производительность увеличены, ручной труд заметно сократился.  
Механик-наладчик траулера "Печора" Сергей Губанов: "Обработка рыбы идёт быстрее намного. Всё-таки ручной обработки нет. 2 бадера. Практически без ручной обработки".
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