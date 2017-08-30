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30.08.2017 17:00

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения правоохранительными органами законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, а также проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений данной категории представляют особую актуальность как преступления повышенной общественной опасности.
Несмотря на снижение преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, в работе правоохранительных органов, поднадзорных г.Апатиты до настоящего времени имеются недостатки.
Не возбуждено ни одного уголовного дела по признакам организованных групп и преступных сообществ, на низком уровне находится работа, направленная на выявление притонов потребления наркотических средств и психотропных веществ, отсутствуют оперативные результаты, связанные с задержанием лиц, причастных к наркотрафику, и выявлением значительных весов наркотиков.
Кроме того, несмотря на снижение количества возбужденных и приостановленных уголовных дел, следователями и дознавателями органов предварительного расследования допускаются нарушения требований уголовно-процессуального закона при расследовании уголовных дел, игнорируются положения ст.6.1 УПК РФ о разумности сроков осуществления уголовного преследования.
За истекший период 2017 года прокуратурой города внесено 13 требований об устранении нарушений уголовно-процессуального закона и 2 представления в указанной сфере, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 3 лица.
В связи с выявленными недостатками, прокуратурой города проведено координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросу состояния работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе в образовательных учреждениях и молодежной среде на территории города Апатиты.
По результатам проведения совещания указано на принятие действенных мер по дальнейшей активизации деятельности, направленной на борьбу с преступностью, а именно на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в указанной сфере, в том числе несовершеннолетними.


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