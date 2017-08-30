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30.08.2017 15:45

VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с родителями» в Мурманске

С 6 по 8 сентября 2017 года в Мурманске пройдет VIII Всероссийская выставка-форум "Вместе – ради детей! Вместе с родителями". Данное мероприятие организуется ежегодно в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках выставки-форума Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области на территории площади перед Ледовым дворцом 7-8 сентября будет организована игровая зона, состоящая из 3-х площадок:

1.     Площадка ГТО -   содержит в себе тестирование участников по  четырем видам испытаний ГТО. Площадка рассчитана на детей и подростков от 6 до 13 лет. (I-IV ступень).

Перечень видов испытаний:

- прыжок в длину с места;
- поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;   
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.

2.     Площадка «Давайте вместе поиграем!» -  проведение  подвижных игр, таких как «Карусель», «Ручеек», «Чай-чай-выручай», «Путаница», «Краски», «Горячая картошка», «Море волнуется –раз» и других с детьми от 3 до 6 лет. Игры проводятся также с участием родителей.

3.     Площадка «Веселые эстафеты»  - проведение игр в форме эстафеты среди семейных команд.  

Также будет организована площадка «Я рисую детство!» (раскрашивание общего рисунка детьми и родителями) и фотозона.  


/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/
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