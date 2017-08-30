VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с родителями» в Мурманске

С 6 по 8 сентября 2017 года в Мурманске пройдет VIII Всероссийская выставка-форум "Вместе – ради детей! Вместе с родителями". Данное мероприятие организуется ежегодно в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.



В рамках выставки-форума Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области на территории площади перед Ледовым дворцом 7-8 сентября будет организована игровая зона, состоящая из 3-х площадок:



1. Площадка ГТО - содержит в себе тестирование участников по четырем видам испытаний ГТО. Площадка рассчитана на детей и подростков от 6 до 13 лет. (I-IV ступень).



Перечень видов испытаний:



- прыжок в длину с места;

- поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин;

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.



2. Площадка «Давайте вместе поиграем!» - проведение подвижных игр, таких как «Карусель», «Ручеек», «Чай-чай-выручай», «Путаница», «Краски», «Горячая картошка», «Море волнуется –раз» и других с детьми от 3 до 6 лет. Игры проводятся также с участием родителей.



3. Площадка «Веселые эстафеты» - проведение игр в форме эстафеты среди семейных команд.



Также будет организована площадка «Я рисую детство!» (раскрашивание общего рисунка детьми и родителями) и фотозона.





/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/