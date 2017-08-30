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30.08.2017 15:30

Школьников Мурманской области приглашают к участию в творческом конкурсе «Вода Заполярья»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области сообщает о проведении в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий творческого конкурса «Вода Заполярья» (далее – Конкурс).
Цель Конкурса: привлечь внимание детей, подростков к проблемам уязвимости северной природы, вопросам сохранения водных объектов Мурманской области от загрязнения.
В рамках Конкурса устанавливаются 3 номинации:
 вода глазами ребенка – изображения воды и водных объектов, без сюжетных ограничений;
 вода - колыбель жизни – изображения водных объектов и их обитателей;
 люди и вода – изображения людей на водных объектах или в непосредственной близости от них.
Конкурс является открытым и проводится в один этап. В Конкурсе могут принимать участие дети – авторы работ, в возрасте от 7 до 16 лет включительно с разделением на две возрастные группы: от 7 до 10 лет, от 11 до 16 лет, проживающие на территории Мурманской области, направившие заявку (форма заявки представлена во вложениях).
Определение победителей Конкурса осуществляется комиссией по проведению творческого конкурса «Вода Заполярья» в соответствии с критериями оценки работ, определенными Положением, представленным во вложениях.
Конкурс проводится в период с 28.08.2017 по 27.10.2017. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в период с 28.08.2017 по 06.10.2017. Заявки на участие в Конкурсе и работы, поступившие позже 06.10.2017, к участию в Конкурсе не принимаются.

Контактное лицо: Шабарова Ольга Николаевна, тел. (815 2) 486-783, электронный адрес shabarova@gov-murman.ru.

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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