Следствием проводится проверка по факту смерти мужчины в поселке Шонгуй

29 августа 2017 года в следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении тела мужчины, 1992 года рождения, на улице в районе одного из домов по улице Комсомольская в поселке Шонгуй Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным мужчина покончил жизнь самоубийством. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки.



В ходе проверки назначены соответствующие медицинские исследования, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины суицида. В настоящий момент процессуальная проверка продолжается, а по её результатам в пределах установленного законом процессуального срока будет принято законное и обоснованное решение.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/