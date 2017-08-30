Итоги прошедшего учебного года подведены, задачи на следующий - поставлены! Об этом шла речь на совещании с руководителями городских образовательных учреждений

Наталия Бурдина.

В Мурманске сегодня большой педсовет. Традиционное собрание в канун 1 сентября. Руководство администрации и городских учреждений образования подвели итоги минувшего учебного года и поставили задачи на предстоящий. В областном центре в День знаний за парты сядут почти тридцать тысяч ребят. Из них больше трёх тысяч — первоклассники. На собрании отметили — все школы и детские сады к приему детей стопроцентно готовы.

иректор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Вы знаете, я сегодня совершенно спокойна. И уверена в завтрашнем дне нашей школы, потому что ремонт сделан, учебники получены, все учителя есть, детей достаточно в школе набрано, поэтому завтра можно встречать их на пробном дне и завтра 1 сентября начинать".

Мурманские школы не раз подтверждали звание лучших. Их воспитанники демонстрируют блестящие знания на конкурсах и олимпиадах. К примеру, в 2016 году в топ-500 лучших школ России вошли два лицея: № 2 и политехнический. Благодаря победам юных горожан в соревнованиях по робототехнике - Мурманск считают одним из лидеров по развитию научно-технического творчества. Говорили на большом педсовете и об оснащении учреждений, в частности, о реализации муниципальной программы "Развитие образования", рассчитанной до 2019 года.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "За последние 6 лет программность работы - это основная задача. То есть, не методом затыкания дыр, а четко понимая, что нам надо сделать в следующий период, какие мероприятия нам нужно провести. И результаты не заставляют себя ждать".





