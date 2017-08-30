С новосельем! В Териберке жителям ветхих и аварийных домов вручили ключи от новых квартир

Елена Белкина.

Ключи от квартир в торжественной обстановке вручили жителям нового дома в Териберке по улице Пионерской. Новоселами стали 63 семьи, которые теперь могут переехать из старого аварийного жилья. Программа по переселению начала действовать в поморском селе в 2014 году. За это время более двухсот местных жителей смогли переехать в комфортабельное жилье в Коле. Дом на Пионерской построен для тех, кто родное село покидать не захотел. У Лидии Сергеевны Бутусовой в Териберке подрастает уже пятое поколение сельчан. Сама она с мужем и сыном впервые в жизни сможет полностью насладиться современными удобствами и уютом.

Лидия Сергеевна Бутусова: "Проходите, смотрите. Это самая большая у меня будет комната. Жила в "деревяшке" двухэтажной на Школьной. Теперь радость, конечно, что в новой квартире, в новом доме при ванне очень нравится".

Строительство велось по принципу софинансирования. 105,5 миллионов рублей выделил областной бюджет и 79 миллионов - федеральный. Дом построен по современным энергоэффективным технологиям. Все квартиры обеспечены приборами учета и тепловой энергии, есть тепловой пункт с погодным регулированием. Установлены электрические батареи. Жильцы волнуются не пострадают ли они при перебоях с электроэнергией, которые случаются в поселке и выдержит ли нагрузку энергосистема поселка.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Да, этот дом потянет, при этом не буду скрывать, в целом у нас как были так и остаются проблемы по надежности электроснабжения всего села Териберка. И мы кое-что уже в этом году сделали по повышению надежности Териберки, планируем кое-что сделать в 2018 - 2019 году с учетом тех предложений которые, мы сейчас получили от филиала МРСК "Северо-Запад "Колэнерго". И эти предложения мы сейчас начали рассматривать".







