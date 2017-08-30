Житель Мурманской области разместил в социальной сети материалы экстремистского содержания

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия был выявлен житель г. Заполярный Мурманской области, который распространял в сети Интернет материалы экстремистского характера. Он размещал на своей странице в социальной сети «В контакте» аудиозаписи музыкальных композиций на русском языке, тексты которых содержат призывы к разжиганию межнациональной розни. Указанные аудиофайлы включены в федеральный список экстремистских материалов.

29 августа 2017 года вступило в силу решение Печенгского районного суда Мурманской области в отношении жителя г. Заполярный, который признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

Судом учтено, что правонарушение было совершено указанным лицом впервые. Размещенные им материалы удалены из сети Интернет.





/Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия/