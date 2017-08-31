В Североморске принимают заявки на участие в городском легкоатлетическом забеге "Осенний кросс"

В отделе молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО Североморск идет прием заявок на участие в открытом городском легкоатлетическом забеге "Осенний кросс", который состоится 17 сентября.



К участию в забеге допускаются спортсмены детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области, имеющие медицинский допуск.



Для оформления проездных документов иногородним участникам соревнований, представителям команд и водителям в ЗАТО г. Североморск до 7 сентября необходимо направить заявку, оформленную по образцу и приложенную к ней скан-копию (фото) первого и второго разворотов паспорта (страницы, содержащие данные о личности гражданина и о регистрации гражданина по месту жительства) в отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск по адресу: 184604, Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, ул. Морская, д.10.



Подробности по тел. 8 (81537) 4-21-05, 4-85-23, e-mail: Mironov-sport@inbox.ru.



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