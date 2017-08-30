В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту избиения посетителя магазина

В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя областного центра 1979 года рождения с травмами головы и туловища. Полученный потерпевшим вред здоровью квалифицируется как тяжкий.



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску в ходе проверки поступившего сообщения выехали на место происшествия. Оперативники установили и опросили свидетелей, в том числе персонал магазина в Первомайском округе, с прилегающей территории которого был госпитализирован избитый гражданин.



Полицейские установили, что конфликт начался в магазине. Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал замечание одному из покупателей, на что тот предложил выйти на улицу и разобраться. В ходе внезапно возникшего конфликта вспыльчивый покупатель нанес не менее 30 ударов ногами и руками по голове и туловищу потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого в избиении и задержали его. Житель областного центра 1989 года рождения, ранее не судимый, признался в содеянном.



По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.







/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



