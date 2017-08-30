Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.08.2017 14:30

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту избиения посетителя магазина

В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя областного центра 1979 года рождения с травмами головы и туловища. Полученный потерпевшим вред здоровью квалифицируется как тяжкий.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску в ходе проверки поступившего сообщения выехали на место происшествия. Оперативники установили и опросили свидетелей, в том числе персонал магазина в Первомайском округе, с прилегающей территории которого был госпитализирован избитый гражданин.

Полицейские установили, что конфликт начался в магазине. Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал замечание одному из покупателей, на что тот предложил выйти на улицу и разобраться. В ходе внезапно возникшего конфликта вспыльчивый покупатель нанес не менее 30 ударов ногами и руками по голове и туловищу потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого в избиении и задержали его. Житель областного центра 1989 года рождения, ранее не судимый, признался в содеянном.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.53
Евро = 70.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.