Завершается прием заявок на спортивно-командный тренинг «Шаг за шагом»

До 31 августа включительно команды студентов образовательных организаций Мурманской области в возрасте до 25 лет могут подать заявку на участие в спортивно-командном тренинге «Шаг за шагом».



Тренинг направлен на пропаганду здорового образа жизни в среде студенческой молодежи, вовлечение студентов в социальную практику. Он включает в себя десять испытаний по технологии «Веревочный курс» с использованием альпинистского снаряжения (веревок, карабинов, страховочных систем). Испытания способствуют улучшению навыков командного взаимодействия – главным фактором успеха становится не спортивная подготовка, а умение анализировать, работать в команде, находить креативные способы решения задач.



Тренинг состоится 10 сентября в Мурманске на базе городского спортивного центра «Авангард» (ул. Лобова, 51).



Заявки принимаются на электронную почту kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».



Количество участников в команде – 10 человек (1 капитан, 9 игроков). Изменения в заявку, касающиеся состава команды, могут вноситься на позднее, чем за сутки до начала соревнований.



Подробная информация о проведении мероприятия представлена на молодежном портале Мурманской области «Чердак».



Тренинг проводится в рамках реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.







/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /