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30.08.2017 10:10

В большом зале мурманского спортивного Центра "Авангард" завершился ремонт

Наталия Бурдина.

Обновлен потолок, стены, заменена вентиляция. Приведены в порядок балкон-трибуна и раздевалки. В зале установлены специализированные полы с амортизацией. Помимо традиционного футбола, здесь можно заниматься баскетболом, волейболом и большим теннисом. По-прежнему пользуются популярностью бассейны Центра. Малую чашу посещают до 200 человек в день. В три раза больше - главный бассейн. 5 лет назад "Авангард" был передан муниципалитету от Минобороны. И за эти годы городу удалось сделать его современным и многофункциональным.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "С завершением работ по залу мы закончили внутренние работы по "Авангарду". Вот сегодня он в том виде, в котором мы планировали 5 лет назад. И здесь нужно отметить, что долгосрочное планирование это раз, а второе - это не отступать ни на шаг от тех решений, которые были приняты. И если говорить о внутреннем устройстве, это все- и фасад, и вентиляция, и кровля".
Что касается уличной территории "Авангарда", то недавно здесь открыли новый корт для хоккея. В планах - обустроить футбольное поле. Площадка подходящих размеров — может сдать достойной базой для занятий легкой атлетикой и конькобежным спортом. Городские власти планируют выбрать место и для строительства крытой ледовой арены, которая будет также закреплена за Центром.
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