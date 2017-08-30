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30.08.2017 13:45

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже автозапчастей

27 августа 2017 года в дежурную часть полиции г. Кандалакша поступило заявление от генерального директора одного из предприятий города о том, что в период времени с 16 по 26 августа с территории предприятия были похищены автозапчасти от бульдозера, что причинило организации ущерб на сумму около 30 000 рублей.
Установив личность гражданина, причастного к совершению данного преступления (им оказался работник данного предприятия), сотрудники полиции передали в Росгвардию ориентировку на розыск правонарушителя.
29 августа 2017 года в результате проведения разыскных мероприятий и отработки мест возможного пребывания подозреваемого сотрудниками Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Кандалакшскому району мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в отношении гражданина 1981 года рождения сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроков до двух лет.


/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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