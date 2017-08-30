Предприниматели Мурманской области приглашаются к участию в тренинге «Проверки субъектов МСП»

Завтра, 31 августа, в Мурманске (ул. Подстаницкого, 1) состоится тренинг для предпринимателей региона «Проверки субъектов МСП».



Участники получат информацию об основных видах государственного контроля (надзора), а также о типовых и массовых правонарушениях, совершаемых субъектами малого и среднего предпринимательства. Будут рассмотрены виды проверок, основные нормативно-правовые акты, регламентирующие контроль (надзор) за субъектами МСП, основные контролирующие органы государственной власти и единый реестр плановых проверок.



В мероприятии примут участие представители Роспотребнадзора Мурманской области, МЧС России по Мурманской области, Государственной инспекции труда в Мурманской области, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области.



Начало тренинга в 17.00.



Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.



Организатор мероприятия – министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Тренинг состоится в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».







/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /









