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30.08.2017 13:30

Предприниматели Мурманской области приглашаются к участию в тренинге «Проверки субъектов МСП»

Завтра, 31 августа, в Мурманске (ул. Подстаницкого, 1) состоится тренинг для предпринимателей региона «Проверки субъектов МСП».

Участники получат информацию об основных видах государственного контроля (надзора), а также о типовых и массовых правонарушениях, совершаемых субъектами малого и среднего предпринимательства. Будут рассмотрены виды проверок, основные нормативно-правовые акты, регламентирующие контроль (надзор) за субъектами МСП, основные контролирующие органы государственной власти и единый реестр плановых проверок.

В мероприятии примут участие представители Роспотребнадзора Мурманской области, МЧС России по Мурманской области, Государственной инспекции труда в Мурманской области, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Начало тренинга в 17.00.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.

Организатор мероприятия – министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Тренинг состоится в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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