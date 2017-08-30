В Апатитах завершил работу профильный лагерь по научно-техническому творчеству

В период с 20 по 26 августа 2017 года в областном профильном лагере по научно-техническому творчеству в г. Апатиты впервые была организована смена JuniorSkills, для 40 обучающихся с 6 по 8 классы из 13 муниципалитетов области, включая город Апатиты. Организаторами лагеря выступили министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», управление образования администрации города Апатиты.

Ребята получили возможность попробовать себя в одной из трех компетенций: «Мобильная робототехника», «Интернет вещей» или «3D-моделирование».

Кроме обучения по компетенциям, для ребят были организованы различные экскурсии и встречи после занятий.

По итогам лагерной смены, учащиеся получили сертификаты о прохождении обучения, а также много полезных навыков и массу приятных впечатлений.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/