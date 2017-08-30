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30.08.2017 11:18

Сформирован рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения муниципальных образований Мурманской области

В соответствии с поручением  Министерства энергетики Российской Федерации сформирован рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения муниципальных образований Мурманской области.

Расчеты для формирования рейтинга произведены в соответствии с Методикой, разработанной Минэнерго России, на основе данных, полученных от муниципальных образований региона за 2014-2015 годы,  а также на основе оценочных данных за 2016 год.

Для определения эффективности систем теплоснабжения муниципальных образований Мурманской области использована сумма баллов, полученная путем расчета следующих показателей:

- удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии в 2014-2016 гг.;
- динамика удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии в 2014-2016 гг.;
- фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения в 2014-2016 гг.;
- динамика фактической доли потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения в 2014-2016 гг.;
- доля открытых систем теплоснабжения в 2014-2016 гг.;
- обновление схемы теплоснабжения муниципальных образований в 2014-2016 гг.

Наиболее высокие показатели энергоэффективности отмечены у систем теплоснабжения в таких муниципальных образованиях как г. Полярные Зори, г.п. Заполярный и г. Мончегорск.


/Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области/
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