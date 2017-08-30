Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким заслуженного артиста РФ скрипача Дмитрия Когана в связи с его смертью

Губернатор Марина Ковтун выразила глубокие соболезнования родным и близким заслуженного артиста Российской Федерации скрипача Дмитрия Когана в связи с его безвременной смертью. В телеграмме главы региона, направленной в адрес мамы Дмитрия Когана Любови Казинской, говорится, что в нашей памяти Дмитрий Павлович навсегда останется как яркий талант, выдающийся музыкант, чьи выступления неизменно дарили людям праздник.



«Мы потрясены известием о смерти Дмитрия Павловича – блистательного скрипача-виртуоза, неутомимого просветителя, человека большого личного обаяния», – сказано в телеграмме.









/ Управление по взаимодействию со СМИ /