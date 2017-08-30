В рамках Всероссийской акции "Ночь кино" в Мурманской областной универсальной научной библиотеке прошел "Дневной сеанс"

"Дневной сеанс" - так называлась программа семейного досуга, посвященная Дню российского кино.

В этот день посетителями научной библиотеки стали взрослые и юные любители отечественного кинематографа.

Большой интерес вызвала викторина «Cinema. RuЛит», в которой нужно было отгадать фильмы по небольшому фрагменту, назвать автора и книгу, по которой создана экранизация.

Участники турнира с азартом старались узнать со спины киногероя и вспомнить отечественные картины, получившие премию "Оскар".

Не только дети, ни и их родители с удовольствием посмотрели научно-популярный киножурнал «Хочу все знать!». Самые маленькие посетители радовались просмотру любимого мультфильма «Ну, погоди!».

Популярностью у посетителей пользовалась площадка, на который расположился мобильный планетарий. Полно-купольные фильмы отправили зрителей в путешествие от далеких уголков Вселенной к нашей Планете.

Интересную программу предложил своим посетителям музей занимательный наук «Фокус». В День российского кино в музее открылся новый экспонат – игольчатый экран. С его помощью создаётся объёмное изображение, которое можно редактировать и получать кадры для анимационных фильмов.

На мастер-классах в музее "Фокус" желающие могли создать свои авторские кружки с изображением любимых киногероев.

Более 200 человек приняли участие в мероприятиях «Дневного сеанса» в Мурманской областной научной библиотеке.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/