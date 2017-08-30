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30.08.2017 12:15

В Заполярье дошкольники изучили «Дорожную азбуку»

«Правила дорожные знать нам всем положено!» - под таким девизом прошло мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС № 13 «Ромашка» г. Полярного.

Основной идеей акции стала совместная работа детей и воспитателей вместе с полицейскими по изучению грамотного поведения на дороге. Воспитанники детского сада в игровой форме вспомнили правила дорожного движения, касающиеся пешеходов, пассажиров и водителей велосипедов. Ребята внимательно слушали инспектора и отвечали на вопросы, а за правильные ответы получали сладкие призы.

Мальчишки и девчонки не только приняли участие в беседе, но и на практике закрепили пройденную тему приготовленными поделками. В процессе подготовки дошколята сами вспоминали основы дорожной безопасности и решали, какие Правила для водителей наиболее важные и нужные.

В ходе совместной работы памятки наполнились различными советами для водителей: «Соблюдайте правила – пропускайте маленьких!», «Посреди дороги дети – мы всегда за них в ответе!», «Помни, помни, не забудь! Сына, дочку пристегнуть! Чтобы не было беды, в кресло ты их посади!» и многие другие.

Как отмечают дорожные полицейские, огромную роль в привитии навыков безопасного поведения на дороге играют не только воспитатели детского сада и учителя в школах, но и родители. Детям необходимо каждый день напоминать о правилах дорожного движения, вместе разрабатывать безопасные маршруты и, конечно, служить примером безопасного поведения.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем родителям Заполярья с просьбой в преддверии начала нового учебного года еще раз повторить с детьми правила перехода проезжей части, чтобы дорога в детский сад и школу стала безопасной.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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