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30.08.2017 13:15

День открытых дверей пройдет в областном краеведческом музее

2 сентября Мурманский областной краеведческий музей проводит традиционный День открытых дверей, посвященный общероссийскому празднику - Дню знаний.

Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края. Также работают временные выставки «Красная книга Мурманской области глазами детей» и «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова».

В этот день будут демонстрироваться учебные программы: «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении и климате, и «История Мурманска», рассказывающая об основных этапах развития города.

В течение дня состоятся бесплатные познавательные экскурсии с мастер-классами по темам «Многообразие животного и растительного мира» и «Жизнь и быт саамов и поморов».

Программа:

12.00 – музейное занятие «Многообразие животного и растительного мира» с изготовлением тематической открытки.
14.00 – демонстрация учебной программы «Природа Мурманской области».
15.00 – музейное занятие «Жизнь и быт саамов и поморов» с изготовлением поморского оберега.  
16.00 – демонстрация учебной программы «История Мурманска».

Вход в музей бесплатный для всех категорий граждан.

/Мурманский областной краеведческий музей/
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