День открытых дверей пройдет в областном краеведческом музее

2 сентября Мурманский областной краеведческий музей проводит традиционный День открытых дверей, посвященный общероссийскому празднику - Дню знаний.
Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края. Также работают временные выставки «Красная книга Мурманской области глазами детей» и «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова».
В этот день будут демонстрироваться учебные программы: «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении и климате, и «История Мурманска», рассказывающая об основных этапах развития города.
В течение дня состоятся бесплатные познавательные экскурсии с мастер-классами по темам «Многообразие животного и растительного мира» и «Жизнь и быт саамов и поморов».
Программа:
12.00 – музейное занятие «Многообразие животного и растительного мира» с изготовлением тематической открытки.
14.00 – демонстрация учебной программы «Природа Мурманской области».
15.00 – музейное занятие «Жизнь и быт саамов и поморов» с изготовлением поморского оберега.
16.00 – демонстрация учебной программы «История Мурманска».
Вход в музей бесплатный для всех категорий граждан.
/Мурманский областной краеведческий музей/