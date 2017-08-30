День открытых дверей пройдет в областном краеведческом музее

2 сентября Мурманский областной краеведческий музей проводит традиционный День открытых дверей, посвященный общероссийскому празднику - Дню знаний.



Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края. Также работают временные выставки «Красная книга Мурманской области глазами детей» и «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова».



В этот день будут демонстрироваться учебные программы: «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении и климате, и «История Мурманска», рассказывающая об основных этапах развития города.



В течение дня состоятся бесплатные познавательные экскурсии с мастер-классами по темам «Многообразие животного и растительного мира» и «Жизнь и быт саамов и поморов».



Программа:



12.00 – музейное занятие «Многообразие животного и растительного мира» с изготовлением тематической открытки.

14.00 – демонстрация учебной программы «Природа Мурманской области».

15.00 – музейное занятие «Жизнь и быт саамов и поморов» с изготовлением поморского оберега.

16.00 – демонстрация учебной программы «История Мурманска».



Вход в музей бесплатный для всех категорий граждан.



/Мурманский областной краеведческий музей/



