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30.08.2017 10:40

Кольская АЭС: школьников Росатома ждет необычный День знаний

1 сентября Кольская АЭС подарит городу-спутнику праздник в необычном формате. День знаний станет первым мероприятием проекта «Школа Росатома» в грядущем учебном году.
В 14.00 на центральной площади города Полярные Зори начнётся торжественное шествие. В колонне с разноцветными зонтиками и воздушными шарами пройдут первоклассники, будущие выпускники, родители и педагоги. Руководители Кольской АЭС и Глава города поздравят всех ребят со вступлением в новый жизненный этап. Праздничную программу продолжат концертные номера от коллективов городского Дворца культуры, ростовые куклы – Фиксики проведут на городской площади мульт-дискотеку и спортивные состязания для школьников.
В 15.00 все желающие приглашаются на Большое научное шоу экспериментов по физике и химии, подготовленном Музеем занимательных наук «Фокус» из города Мурманска.
С 15.00 до 19.00 для будущих школьников будут работать игровые и образовательные площадки. «Интерактивная выставка по физике» познакомит зрителей с законами механики, оптики, акустики и электродинамики. «Занимательная математика» - площадка для тренировки логического мышления при разгадывании математических ребусов и головоломок. На «Сказочных уроках» ребят ждут веселые задания по предметам школьной программы. Знакомство с музыкой и английским языком состоится на площадках «В мире музыкальных инструментов» и «Весёлый английский».
Кульминацией праздника станет необычный Первый звонок, который зазвенит сразу в четыре колокольчика. Первоклашки и выпускники из всех четырёх школ муниципалитета дадут начало новому учебному году.

/Управление информации и общественных связей Кольской АЭС/
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